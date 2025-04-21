Ряд премиальных машин не попадет под запретительный утилизационный сбор. Причина в том, что модели не указаны в списках Минпромторга. В перечне нет некоторых версий BMW, Audi, Mercedes и Buick. Это в основном гибридные серии, кроме некоторых «американцев». Автомобили просто не пользовались спросом в России. Модели не ввозились в страну и не попали в таможенную статистику. Ситуация позволяет оформлять ввоз таких машин с минимальным платежом. Ставка утильсбора с не попавших в перечень авто составит около 15 тыс. рублей, сообщает телеканал «Известия».

За аналоги из списка придется выложить до 600 тыс. рублей и выше. Слабое место схемы — срок хранения машины в стране Евразийского экономического союза. Если прошло меньше года, утильсбор резко возрастает. Лазейка также позволяет ввезти в Россию из Белоруссии битые и утопленные авто. Машины дешево закупаются за границей и восстанавливаются в республике. В этом случае цена на них может быть на четверть ниже аналогов. Спрос на схему остается ограниченным в условиях стагнации авторынка. Кроме того, запретительный перечень обновляется на основе данных от Федеральной таможенной службы.

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