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Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 21 апреля

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Фото: ТАСС/Река Александр
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 21 апреля можно в материале «Известий».

Отмечается, что ВС России строго соблюдали режим пасхального перемирия, который действовал в период с 18:00 19 апреля по 0:00 21 апреля, и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. В свою очередь Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушали режим прекращения огня.

«Всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия», — отметило Минобороны.

Подчеркивается, что после окончания пасхального перемирия спецоперация была продолжена. Так, средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах», — указало Минобороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52 935 беспилотных летательных аппаратов, 604 зенитных ракетных комплекса, 22 970 танков и других боевых бронированных машин, 1544 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 389 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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