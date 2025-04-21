В Москве задержали подозреваемого в убийстве знакомого

На севере Москвы задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе столичного главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России.

По данным следствия, мужчина из-за личной неприязни нанес своему знакомому не менее одного колото-резаного ранения в область шеи, в результате чего потерпевший погиб на месте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). <...> Фигурант задержан в кратчайшие сроки», — указано в Telegram-канале ведомства.

18 апреля сообщалось, что Московский областной суд приговорил Михаила Баранова, перерезавшего горло 15-летней девочке в Подмосковье, к 24 годам колонии строгого режима. По данным источника «Известий», в марте 2023 года он вступил в конфликт со своей подругой, нанес ей несколько ножевых ранений и перерезал горло.