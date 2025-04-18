Суд приговорил перерезавшего горло 15-летней девочке к 24 годам лишения свободы
Московский областной суд приговорил Михаила Баранова, перерезавшего горло 15-летней девочке в Подмосковье, к 24 годам колонии строгого режима. Об этом 18 апреля сообщил корреспондент «Известий».
Инцидент произошел 10 марта 2023 года в Подольске. По данным следствия, 18-летний Баранов вступил в конфликт с 15-летней подругой.
Как уточнил источник «Известий», в прошлом их связывали романтические отношения.
Находясь в квартире у девочки, подросток нанес ей несколько ножевых ранений и перерезал горло. Спасти пострадавшую не удалось.
13 марта 2023 года жителю Москвы было предъявлено обвинение в убийстве 15-летней знакомой из Подольска. Уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
До этого, 11 марта того же года, сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего молодого человека, который подозревался в убийстве девушки. 13 марта суд заключил под стражу подозреваемого.