В ФССП сообщили о 9,5 млн должников с запретом выезда за границу

В настоящее время Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России фиксирует почти 10 млн исполнительных производств, в отношении обладателей которых действуют ограничения на выезд за границу. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили в ФССП РФ.

«На 1 марта 2025 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из РФ действовали в рамках 9,5 млн исполнительных производств», — сообщили в ведомстве «РИА Новости».

При этом там добавили, что этот показатель на 3 млн больше, чем фиксировали 1 марта прошлого года.

Однако в ФССП уточнили, что один человек может быть обладателем сразу нескольких производств, в связи с чем выяснить точное число самих должников затруднительно.

Ранее, 2 апреля, директор ФССП Дмитрий Аристов заявил, что в 2024 году в рамках принудительного исполнения взыскано почти 1,3 трлн рублей. Он отметил, что в 2024 году разрабатывалось более 126 млн исполнительных производств.