Один человек погиб и 11 пострадали из-за поджога многоквартирного дома в Сеуле
Из-за пожара в многоэтажном жилом здании в южнокорейском Сеуле погиб один человек, еще 11 пострадали. Об этом 21 апреля сообщает информационное агентство Yonhap.
«Из 11 пострадавших двое были доставлены в больницу после падения с многоквартирного дома. Остальные девять получили незначительные травмы, включая отравление дымом и затрудненное дыхание», — уточняется в материале.
Правоохранители подозревают, что виновником трагедии мог быть мужчина, который намеренно поджег здание. В настоящее время его разыскивают.
21 апреля в результате пожара на пятом этаже жилого дома в Челябинске погибли два человека. Сотрудники МЧС спасли двух человек по маршевым лестницам, еще одного вывели по автолестнице. Семь жителей эвакуировались из горящего дома самостоятельно. Над устранением пожара работали 20 специалистов и семь единиц техники.