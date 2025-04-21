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Пациенты с болезнями кожи указали на проблемы с выдачей лекарств в ряде регионов

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Фото: Getty Images/BSIP
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В ряде регионов пациентам с кожными заболеваниями, например атопическим дерматитом и крапивницей, отказывают в выдаче препаратов. Об этом говорится в письме Общественной палаты, которое было сформировано по итогам круглого стола и направлено в Минздрав, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и правительство.

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Причина невыдачи лекарств — расплывчатая формулировка в перечне системных хронических тяжелых заболеваний кожи. На невыписку лекарств жалуются, в частности, люди с заболеваниями кожи из Московской и Волгоградской областей, Крыма и Башкирии.

«В перечне групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарства отпускаются по рецептам врачей бесплатно, выделяется такая категория заболеваний, как системные тяжелые хронические заболевания кожи. В то же время отсутствуют официальные разъяснения, позволяющие определить, какие именно диагнозы относятся к данной категории заболеваний и каковы критерии их отнесения к ним», — поясняется в обращении.

Местные власти по собственному усмотрению относят диагнозы к категории заболеваний «системные тяжелые хронические заболевания кожи», отметила главврач государственного научного центра «Институт иммунологии» ФМБА России Наталья Ильина, выступая в Общественной палате.

Сейчас в утверждаемом правительством перечне есть конкретные указания на псориаз, парапсориаз, дерматополимиозит, системный склероз, но есть и код «другие системные поражения соединительной ткани». Этот пункт, по словам участников круглого стола в ОП РФ, и дает возможность региональным властям не закупать препараты для обеспечения пациентов.

Эксперты предложили пересмотреть перечень и внести в него атопический дерматит, гнойный гидраденит, идиопатическую крапивницу, гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Списать рецепт: пациентам с болезнями кожи отказывают в льготных лекарствах

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