Списать рецепт: пациентам с болезнями кожи отказывают в льготных лекарствах

В ряде регионов отказываются предоставлять препараты пациентам с атопическим дерматитом, пузырчаткой и крапивницей. Это следует из письма Общественной палаты в Минздрав, ФФОМС и правительство. Причина — расплывчатая формулировка в перечне системных хронических тяжелых заболеваний кожи. На невыписку лекарств жалуются, в частности, больные из Московской и Волгоградской областей, Крыма и Башкирии. О том, почему пациенты не обеспечены положенными им генно-инженерными препаратами, — в материале «Известий».

Почему не выдают лекарства

Граждане с атопическим дерматитом и крапивницей, которым положены льготные лекарства, не получают их из-за неверного толкования на местах правительственной документации, следует из письма Общественной палаты в Минздрав, ФФОМС и правительство.

«В перечне групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарства отпускаются по рецептам врачей бесплатно, выделяется такая категория, как «системные тяжелые хронические заболевания кожи», — поясняется в обращении. — В то же время отсутствуют официальные разъяснения, позволяющие определить, какие именно диагнозы относятся к данной категории и каковы критерии их отнесения к ним».

Местные власти по собственному усмотрению относят диагнозы к категории «системные тяжелые хронические заболевания кожи», заявила главврач государственного научного центра «Институт иммунологии» ФМБА России Наталья Ильина, выступая в Общественной палате.

В этом перечне, который утверждает правительство, есть пять кодов международной классификации болезней для данной категории заболевания. Там есть конкретное указание на псориаз, парапсориаз, дерматополимиозит, системный склероз, но есть и код «другие системные поражения соединительной ткани». Этот пункт, по словам участников круглого стола в ОП РФ, и дает возможность региональным властям не закупать препараты для обеспечения пациентов.

Женщина из Московской области рассказала «Известиям», что болеет атопическим дерматитом с детства, но о возможности получать нужное лекарство бесплатно узнала только в 2023 году. До этого она приобретала лечение за свой счет.

— С 2023 года я писала обращения в Минздрав России, минздрав Подмосковья и к губернатору. Мне отказывали в выдаче препарата в районной больнице, ссылаясь на то, что не закупают такого лекарства и что я чуть ли не единственная из пациентов с атопическим дерматитом знаю о своем праве получать терапию бесплатно, — рассказала она.

Пациентка уточнила, что в 2024 году ей выдали несколько инъекций бесплатно, но до их получения ее состояние ухудшилось. Также она пожаловалась, что, несмотря на наличие заболевания, которое полностью нельзя вылечить, ей приходится каждые полгода проходить врачебные комиссии и подтверждать наличие у себя атопического дерматита.

По словам руководителя ассоциации «Путь к здоровью» Олеси Мишиной, на отказы выписать бесплатные препараты в эту организацию жаловались пациенты из Московской и Волгоградской областей, Крыма и Башкирии.

Кому еще положены бесплатные лекарства

От отказов страдают не только те пациенты, для которых закупают препараты регионы, но и те, кто обеспечивается за счет федерального бюджета, рассказала Наталья Ильина. Так, по ее словам, региональные минздравы не учитывают пациентов с «другими поражениями кожи», соответственно, и не направляют данные о потребности в лекарствах для централизованных закупок. Поэтому, по ее словам, необходимы пояснения, какие именно диагнозы следует относить к этой категории, предполагающей неконкретную трактовку.

Эти пояснения должны, в частности, отнести к перечню атопический дерматит, гнойный гидраденит, идиопатическую крапивницу, гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки, указывается в письме Общественной палаты.

В пресс-службе Минздрава России «Известиям» сообщили, что получили предложения Общественной палаты, сейчас они находятся на рассмотрении. В министерстве уточнили, что целесообразность учета предложений будет проработана ведомством с привлечением представителей профессионального медицинского сообщества и главных внештатных специалистов.

Редакция направила запросы в ФФОМС и правительство о том, планируется ли реализовывать предложенные рекомендации. В пресс-службе правительства переадресовали вопрос в Минздрав.

«Известия» также направили запросы в минздравы Московской и Волгоградской областей, Крыма и Башкирии с просьбой разъяснить, почему в местных больницах пациентам с атопическим дерматитом отказывают в выдаче бесплатных препаратов и планируют ли пересмотреть свой список системных хронических тяжелых заболеваний кожи.

Заболеваемость растет

По данным ассоциации «Путь к здоровью», пациентам с псориазом в 2024 году выписали 58,4% от общего объема закупленных генно-инженерных препаратов. На людей с атопическим дерматитом пришлось 13,49%, с крапивницей — 2,55%, с гнойным гидраденитом — 0,44%.

В 2023 году зарегистрировано более 7,8 млн случаев болезней кожи и подкожной жировой клетчатки, рассказал заведующий организационно-методическим отделом по дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Андрей Томилин. Их распространенность в 2020 году составляла 4,9 тыс. случаев на 100 тыс. человек, а в 2023-м — уже 5,38 тыс.

«Распространенность псориаза увеличилась на 13,2% с 2019 по 2023 год, атопического дерматита — на 3,5% в 2023-м по сравнению с 2022-м, неконтролируемой астмы — на 60%, — следует из письма Общественной палаты. — Количество пациентов с хроническими кожными, аллергическими и пульмонологическими заболеваниями увеличивается каждый год, число случаев тяжелого течения этих заболеваний растет».

Сократить распространение кожных недугов поможет расширение списка диагнозов, которые будут относиться к категории системных хронических тяжелых заболеваний кожи во всех регионах, считают авторы письма. По их словам, эта мера гарантирует предоставление всем пациентам льготных лекарств.