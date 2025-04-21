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В парламенте Молдавии предположили возможность ограничения автономии Гагаузии

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Фото: ТАСС/DUMITRU DORU
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Власти Молдавии могут принять закон, согласно которому башкан Гагаузии должен будет утверждаться властями Молдавии, заявили «Известиям» в законодательном органе страны.

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«Легко [могут принять закон, согласно которому глава Гагаузии будет утверждаться в Кишиневе]. Майя Санду и ее партия, имея отмашку на Западе, шаг за шагом урезают полномочия Гагаузской автономии. Всё это говорит о том, что они преследуют четкую цель: либо лишить автономию ее ключевых полномочий, пока она не дойдет до уровня рядового района, рядовой административной единицы, либо и вовсе отменить ее», — заявил депутат от парламентского Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

Де-юре Молдавия может и вовсе отменить статус автономии, сейчас всё к этому и идет, сказал «Известиям» общественно-политический деятель автономии Иван Константинов.

«Уже сделан последний шаг, ведущий к отмене автономии. Увы, в Гагаузии есть продажные депутаты, которые подчиняются местному режиму. И благодаря таким депутатам, я думаю, всё идет к тому, что Кишинев может ликвидировать Гагаузскую автономию», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рушимый обет: власти Молдавии могут ограничить автономию Гагаузии

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