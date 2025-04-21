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Ряд премиальных машин не попадут под запретительный утильсбор

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Фото: ТАСС/Sebastian Geisler
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Ряд моделей BMW, Audi и Chevrolet могут не попасть под запретительный утильсбор, выяснили «Известия». С 1 мая планируется вступление в силу нового порядка его расчета для импортных машин из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Сбор должен закрыть последние лазейки для дешевой растаможки автомобилей. Но новая формула расчета утильсбора с опорой на списки Минпромторга содержит в себе ряд пробелов, которые позволят ввозить иностранные автомобили из стран ЕАЭС с существенной скидкой, рассказали «Известиям» эксперты по подбору автомобилей.

К примеру, седаны BMW 330E, кроссоверы Х3 30Е и Х5 45Е, а также седан Audi A6 50 TFSI E, паркетники Mercedes GLC 300DE, Buick Encore и некоторые другие не отражены в списках министерства и ФТС, а значит, утильсбор по ним рассчитывается по экономичной методике. Эту лазейку сейчас и изучают «челноки».

В расчете утильсбора для этих машин используется упрощенная формула.

«В итоге при ввозе трехлетнего гибридного кроссовера BMW Х3 30Е из Белоруссии, которого нет в списке Минпромторга, владельцу придется заплатить за утильсбор всего 15600 рублей, если с момента растаможки в странах ЕАЭС прошло 12 месяцев. Для сравнения, за популярный BMW X3 30I утильсбор для физических лиц составляет уже 606 270 рублей», — рассказал «Известиям» эксперт по подбору автомобилей Роман Трофимов.

Не попали в список Минпромторга и BMW X5 45Е, и Mercedes GLC 300DE, для которых утильсбор рассчитывается также по упрощенной формуле и в 40 раз меньше, чем на аналоги с обычными моторами. Именно на них начинают ориентироваться перегонщики машин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Таможня даст добро: ряд премиальных авто не попадет под запретительный утильсбор

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