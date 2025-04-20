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Захарова сообщила о применении ВСУ системы HIMARS во время пасхального перемирия

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Фото: TASS/Lance Cpl. Mercy Martinez
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушали пасхальное перемирие с использованием американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 20 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она прокомментировала заявления Госдепа США, в котором заявляли о надеждах на продление режима прекращения огня после Пасхи.

«Оно [перемирие] киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», — заявила Захарова.

Она напомнила, что Украине не соблюдала свои договоренности и по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ, нарушая объявленное пасхальное перемирие, попытались атаковать населенные пункты Сухая Балка и Богатырь в Донецкой Народной Республике, их удары были отражены. Кроме того, ночью ВСУ использовали 48 беспилотников самолетного типа. Один из них направили на территорию Крыма.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в спецоперации по защите Донбасса во время встречи с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Глава государства отметил, что соблюдение киевским режимом перемирия покажет, насколько искренне Киев стремится к мирному разрешению конфликта.

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