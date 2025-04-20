На дрифт-турнире в Петербурге шина слетела с колеса авто и вернулась на место

Шина автомобиля участника чемпионата по дрифту Let's Drift в Санкт-Петербурге отлетела с колеса, но затем вернулась на место. Об этом 20 апреля рассказали организаторы мероприятия в Telegram-канале.

На кадрах видно, что шина на большой скорости отлетела от автомобиля гонщика Артема Перепелицы, после чего некоторое время двигалась параллельно машине, а затем вернулась обратно.

Организаторы турнира назвали увиденное невероятным.

Уточняется, что Перепелица занял третье место в личном зачете.

В июне прошлого года гонщики «КамАЗ-мастер» показали свое мастерство на фестивале Drift Expo в Московской области. Гости события смогли увидеть головокружительные заезды.