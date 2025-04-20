Не досдали норматив: кто из россиян поедет на ЧМ по плаванию в Сингапуре

В Казани завершился чемпионат страны по плаванию, он же главный отборочный турнир для российских пловцов на всемирное первенство в Сингапуре. Принципы отбора были сформулированы заранее: чтобы получить путевку на ЧМ, нужно было войти в двойку лучших в финале и выполнить квалификационные нормативы, причем они в большинстве дисциплин были выше, чем аналогичные в World Aquatics. Это вызвало дискуссии о целесообразности подобного шага. Споры усилились, когда «жертвой» этого условия стала многолетний лидер сборной Юлия Ефимова: в Казани она взяла два серебра, но оба раза не выполнила норматив. Не едет в Сингапур и наш звездный спинист, олимпийский чемпион Евгений Рылов: на ЧР он стал лишь четвертым на дистанции 200 м.

Сюрприз от Антипова, Лифинцев без золота

Чемпионат России по плаванию в Казани прошел на фоне бурных дискуссий — насколько правильно поступила Федерация водных видов спорта России (ФВВСР), установив очень жесткие нормативы, лишь выполнив которые пловцы могли отобраться на чемпионат мира 2025 года в Сингапуре.

С одной стороны, логика такого решения понятна: никто из серьезных команд не хочет везти на соревнования «пассажиров» — людей, которые не смогут бороться хотя бы за выход в финал. Например, в легкой атлетике французам для отбора на чемпионат мира в Токио также нужно в некоторых дисциплинах показывать результаты выше тех, которые установлены международной федерацией.

Однако данное объяснение не исчерпывающее: крупнейшие мировые турниры помимо розыгрыша наград дают еще и бесценный опыт, который спортсмен сможет использовать в дальнейшем, когда будет готов бороться за медали. Помимо прочего решение ФВВСР привело к тому, что в Сингапур не поедут многие достаточно сильные спортсмены.

В итоге жесткие критерии федерации (1-е или 2-е места на чемпионате России и выполнение норматива ФВВРС) выполнили 25 человек в личных видах и еще пятеро в эстафетах (их полный список смотрите в конце материала). Но, притом что они отобрались на конкретные дистанции, в Сингапуре они смогут плыть и другие дисциплины, главное — чтобы был выполнен квалификационный норматив, установленный World Aquatics.

Пример — Евгения Чикунова. Она выполнила условия ФВВСР на 100 и 200 м брассом, однако на 50 м вроде бы не прошла (норматив 30,45 сек). Но, так как у Евгении есть результат 30,72 в финале, а это быстрее норматива 30,75, установленного World Aquatics, она сможет заявиться на ЧМ на эту дистанцию, если будет принято такое решение. Таким образом, для некоторых спортсменов, отобравшихся через одну дисциплину, открыты и другие, на которые они проходят по нормативам World Aquatics.

Если смотреть на выступление отдельных спортсменов в Казани, то, безусловно, самым успешным можно считать Кирилла Пригоду: четыре золота на всех дистанциях брасса от 50 до 200 м и еще одно золото в составе комбинированной эстафеты 4х100 м.

Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Евгения Чикунова и Егор Корнев выиграли по три золота, Алина Гайфутдинова, Софья Дьякова, Дарья Сирушкина, Светлана Чмирова, Илья Бородин, Михаил Довгалюк, Александр Степанов, Климент Колесников, Василий Кукушкин и Александр Щеголев — по два.

Но это медали, не результаты. Кузнецова с ее тремя золотыми наградами в личную программу ЧМ не отобралась: две из медалей эстафетные, а на 50 м вольным Александра не выполнила норматив ФВВСР. Ее результат в финале — 24,80 — соответствует критериям World Aquatics (24,86), но не российским (24,72). В результате Кузнецова прошла только в состав эстафеты.

Если говорить именно о результатах, то очень большой сюрприз преподнес Михаил Антипов на 100 м баттерфляем, уступивший только рекордсмену России Андрею Минакову. В финале Антипов проплыл за 51,25, обойдя на три сотых секунды Романа Шевлякова, выполнил критерии отбора (51,51) и завоевал путевку на чемпионат мира.

Результат Минакова в принципе не нуждается в разъяснениях. Андрей побил свой же собственный рекорд страны 2019 года (50,83) на одну сотую. Другой вопрос, что на ЧМ медалисты почти наверняка выплывут из 50,50 — два года назад пьедестал закрылся результатом 50,46, а на ОИ в Париже — 50,45.

Итоги соревнований мужчин на спине говорят сами за себя: Колесников и Лифинцев показали в финале два лучших результата сезона в мире — 52,04 и 52,15, причем для Мирона эта дистанция стала единственной на ЧР, где он попал в заветную двойку, дающую право на ЧМ, — на 50 м он был третьим и не прошел.

Если говорить о провалах на ЧР, то выступление Лифинцева таковым назвать нельзя, но, скорее всего, сам спортсмен ожидал от турнира в Казани немного других итогов. Домой герой недавнего ЧМ на короткой воде в Будапеште уехал без личного золота. К сожалению, не отобрался на ЧМ-2025 другой наш звездный спинист, олимпийский чемпион Евгений Рылов, ставший в Казани четвертым на дистанции 200 м на спине.

Конец эпохи Ефимовой

Отдельно, конечно, нужно оценить выступление Юлии Ефимовой. Знаменитая пловчиха сразу сказала, что рассматривала как самую вероятную дисциплину для отбора «полтинник» брассом. В итоге серебро, но без выполнения норматива ФВВСР. Он составлял 30,45, а результат Юлии — 30,83. Ефимова была второй и на 100 м брассом — 1.06,88, но снова без норматива, который равен 1.06,69.

Таким образом, получается, что на ЧМ из брассисток поедет только Евгения Чикунова, которая будет закрывать там не только личные виды программы, что логично, но и эстафеты, где Ефимова могла бы Евгению немного разгрузить. Но критерии есть критерии.

Конечно, возникает соблазн повезти ту же Ефимову решением тренерского совета, в обход критериев — она же вторая после Чикуновой на двух дистанциях. Но, во-первых, в тексте регламента отбора нет ни слова про решение тренерского совета, там сразу же, в первом пункте, говорится: «Обязательным условием предложенной ниже системы отбора для участия спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта является выполнение квалификационного норматива, установленного ФВВСР». Во-вторых, приняв подобное решение, федерация откроет ящик Пандоры, ведь не только Ефимовой не хватило чуть-чуть до норматива, есть и другие — придется принимать решение и по ним. Подобное уже проходили в других видах спорта, и ни к чему хорошему это не привело.

Введение своих, отдельных нормативов в целом выглядит сомнительно. Да, это гордо и смело, но, если нет денег, нужно так и сказать честно: Сингапур далеко, извините, мы готовы повезти только тех, кто вошел в двойку на ЧР и выполнил норматив. Нет нашего норматива, но есть золото или серебро ЧР и международный норматив — можете поехать за свой счет. Найдет Ефимова деньги — пусть выступает. Завоюет медаль — выставит ФВВСР счет...

Пловцы, завоевавшие право выступить на ЧМ-2025

Личные виды программы

Женщины

Алина Гайфутдинова — 100 м на спине

Софья Дьякова — 400 и 800 м вольным

Дарья Зарубенкова — 200 м на спине

Дарья Клепикова — 100 м вольным

Ксения Мишарина — 800 и 1500 м вольным

Мария Осетрова — 50 м баттерфляй

Милана Степанова — 200 м на спине

Арина Суркова — 50 м баттерфляй

Дарья Трофимова — 100 м вольным

Евгения Чикунова — 100 и 200 м брассом

Мужчины

Михаил Антипов — 100 м баттерфляй

Илья Бородин — 400 м комплекс

Александр Жигалов — 200 м брасс

Иван Кожакин — 50 м брасс

Климент Колесников — 50 и 100 м на спине, 50 м вольным

Олег Костин — 50 баттерфляй

Егор Корнев — 50 и 100 м вольным

Андрей Минаков — 100 м баттерфляй, 100 м вольным

Мирон Лифинцев — 100 м на спине

Кирилл Пригода — 50, 100 и 200 м брассом

Дмитрий Савенко — 200 м на спине

Павел Самусенко — 50 м на спине

Данил Семьянинов — 100 м брассом

Максим Ступин — 400 м комплекс

Егор Юрченко — 50 м баттерфляй

Эстафеты

Анна Егорова, Александра Кузнецова, Дарья Сурушкина, Владислав Гринев, Иван Гирев.