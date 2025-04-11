Курс на Сингапур: чем интересен чемпионат России по плаванию

Главный внутренний турнир российских пловцов стартует 13 апреля в Казани во Дворце водных видов спорта. Соревнования продлятся шесть дней. После очень успешного выступления на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште российские пловцы готовятся к главному старту лета — чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет c 10 июля по 3 августа в Сингапуре. Изначально этот турнир должен был состояться как раз в Казани, но его перенесли. Столица Татарстана же станет важным отборочным этапом для формирования команды «нейтралов», а именно в таком статусе российские пловцы могут участвовать в международных стартах, в том числе на ЧМ-2025 в Сингапуре.

Кто выступит

В общей сложности на турнир допущены 811 участников. Их количество, конечно, может уменьшиться в силу различных обстоятельств. Отбор в сборную, правда, достаточно ограничен — в данный момент допуск на международную арену имеют 43 пловца. И все они, за исключением Степана Гончарова, могут быть включены в команду на чемпионат мира (спортсмен тренируется в США и не смог приехать на ЧР).

Главные герои всё те же, что и в Будапеште: пятикратный чемпион мира на короткой воде Мирон Лифинцев, чемпион мира на 400 м комплексом Илья Бородин, трехкратный чемпион мира и трехкратный серебряный призер ЧМ-24 на всех дистанциях брассом Кирилл Пригода плюс Андрей Минаков и Егор Корнев, сокомандники Лифинцева и Пригоды в составе золотой комбинированной эстафеты 4х100 м. Также на турнир заявлены двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов и рекордсмен мира Климент Колесников.

У девушек прежде всего, конечно, Евгения Чикунова, а также участницы победной комбинированной эстафеты 4х50 м Арина Суркова и Дарья Трофимова плюс Дарья Клепикова, чемпионка мира в составе комбинированной эстафеты 4х100 м. Выйдет на старт и трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова, которая, судя по ее соцсетям, активно готовится к турниру. В декабре она осталась в Будапеште без финалов, но это явно не остановило самую титулованную из действующих российских пловчих, которой 3 апреля исполнилось 33 года.

Надежда нашего спорта

После декабрьского триумфа в столице Венгрии российские пловцы — главная надежда нашего спорта на международных соревнованиях, они вернулись наиболее массово и уверенно. Другие виды, такие как лыжи, биатлон и легкая атлетика, либо вообще не имеют возможности выступать, либо, как в случае с коньками, шорт-треком или фигурным катанием, только ожидают решения по заявкам на нейтральный статус.

Пловцы же уже всем всё доказали, но теперь впереди совершенно другой старт, с иным уровнем конкуренции — в Сингапур приедут все сильнейшие без исключения, это не короткая вода, которую некоторые звезды пропустили после напряженного олимпийского сезона. Именно в Сингапуре нужно будет окончательно ставить точку в процессе возвращения, а если сделать это не получится — и успехи на короткой воде в Будапеште будут восприниматься уже не так радостно. Именно поэтому чемпионат России в Казани будет важнейшим смотром готовности российской команды, хотя, конечно, учитывая, что до ЧМ останется три с половиной месяца, некоторые спортсмены могут оказаться летом уже в совершенно другой форме.

— Проведение чемпионата России по плаванию в статусе отборочного на чемпионат мира — знаковое событие для всего российского спорта, — отметил «Известиям» президент ФВВСР Дмитрий Мазепин. — Это не только проверка уровня подготовки наших спортсменов, но и возможность в честной конкурентной борьбе определить тех, кто будет отстаивать честь нашей страны на международной арене. Уверен, что соревнования в Казани пройдут на высочайшем уровне и станут настоящим праздником плавания.

Но даже со всеми оговорками турнир в Казани, включенный, кстати, в календарь международной федерации, это тот редкий случай, когда можно посмотреть на лидеров мирового спорта. Не «лидеров», о которых говорят в субъективных видах, где нельзя на самом деле сравнить уровень заочно. Не пытаться представить, как в случае с лыжами или биатлоном, как бы наши смотрелись там, если бы. А увидеть настоящую, уже проверенную в Будапеште элиту. Нашу, российскую, за которой уже следит весь мир.