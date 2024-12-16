На короткой воде: российские пловцы с триумфом вернулись на международную арену

Российские пловцы успешно выступили на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште — первом большом международном турнире после длительного перерыва. Наши спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали. По количеству первых мест это второй результат после сборной США. Главным героем в составе отечественной сборной стал спинист Мирон Лифинцев. На его счету пять золотых наград: две личные и три в эстафетах. Стоит отметить победу Ильи Бородина на сложнейшей дистанции 400 м комплексным плаванием и уверенное выступление Кирилла Пригоды — единственного в этой сборной из прошлого поколения, сохранившего и мотивацию, и форму.

Обойти Колесникова

Всего три недели назад юный спинист Мирон Лифинцев не сумел взять ни одной личной награды на чемпионате страны на короткой воде в Санкт-Петербурге, а теперь он — один из главных героев чемпионата мира на короткой воде в Будапеште, собрав пять золотых наград. Хотя для тех, кто пристально следит за плаванием, это не суперсенсация. На апрельском чемпионате России в 50-метровом бассейне Мирон обошел одного из лучших пловцов мира — Климента Колесникова — на олимпийской «сотне», тем самым заявив о серьезности своих намерений.

В Будапеште уроженец Выборга выиграл две личные гонки на 50 и 100 м на спине. На «сотне» Лифинцев показал результат 48,76 секунды, на три сотых опередив местного пловца Хуберта Коша (48,79). При этом 18-летний спортсмен установил новый мировой рекорд среди юниоров, который ранее принадлежал как раз Колесникову (48,9). Аналогичный рекорд Мирон установил и на «полтиннике», преодолев дистанцию за 22,47 секунды. В упорной борьбе он обошел австралийца Айзека Купера (22,65).

Также Лифинцев был частью золотой команды сразу в двух смешанных комбинированных эстафетах — 4 х 50 м, 4 х 100 м. На «сотне» Лифинцев (спина), Кирилл Пригода (брасс), Арина Суркова (баттерфляй) и 19-летняя Дарья Клепикова (вольный стиль) на 0,08 опередили американцев. На «полтиннике» компанию Лифинцеву, Пригоде и Сурковой составляла другая 19-летняя спортсменка, Дарья Трофимова.

В последний день ЧМ Мирон также поучаствовал в победе нашей мужской четверки в комбинированной эстафете. Лифинцев, Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев сделали это с новым мировым рекордом — 3 минуты 18,68 секунды. Второе место заняли американцы, третьими стали пловцы из Италии.

— Мне очень понравилось выступление наших спортсменов в Будапеште, — признался «Известиям» призер Олимпийских игр, победитель ЧМ на короткой воде Сергей Фесиков. — Последняя эстафета с мировым рекордом — это жирная точка. Мы в любом случае застолбили за собой этот финальный заплыв и показали, что впереди нас ждет большое будущее. Да, это непростой чемпионат мира, мы увидели множество мировых рекордов со стороны атлетов из других стран. Это ожидаемо, потому что после Олимпийских игр это первый турнир такого ранга. Американские спортсмены показали великолепные секунды, но нам есть к чему стремиться, у нас есть свои легендарные личности, которые завоевали пять золотых медалей. Очень рад за Мирона Лифинцева и за командные виды, в которых мы выступали.

Увы, узнать об эмоциях наших спортсменов после победных заплывов не удалось. Запрет на интервью был прописан в правилах для нейтральных спортсменов. Также новости об успехах россиян на ЧМ в Будапеште не мог давать официальный сайт Всероссийской федерации плавания. Абсурд, но лучше выступать так, чем по телевизору наблюдать за рекордами коллег.

Долгожданный триумф Бородина

Еще одним нашим спортсменом, забравшимся на высшую ступень пьедестала, стал 21-летний Илья Бородин. Брянский пловец ехал на турнир в Будапешт в статусе фаворита — на чемпионате России на своей коронной дистанции (400 м комплексным плаванием) он показал время 3 минуты 57,67 секунды, что давало повод думать не только о победе, но и о мировом рекорде (японец Дайя Сэто — 3 минуты 54,81 секунды, 2019 год).

У Бородина очень драматичная карьера — на Олимпиаду в Японию он не попал, получив положительный тест на ковид буквально за день до вылета. А потом не выступал на международных соревнованиях еще три года из-за международного бана.

И возвращение вышло триумфальным. Бородин легко прошел в финал — со второго места, показав результат 4 минуты 1,28 секунды. В финальном заплыве мощную конкуренцию россиянину навязал американец Карсон Фостер. Уйти от него на полкорпуса Илье удалось только в середине заплыва, а последние метры получились напряженными. Однако россиянин смог удержать лидерство и завоевал золотую медаль с результатом 3 минуты 56,83 секунды. До мирового рекорда далековато, но победа есть победа. Она стала для Ильи первой в карьере на чемпионатах мира. Три года назад у Бородина было серебро на ЧМ на короткой воде в Абу-Даби.

Близок к золоту в личном заплыве был и Кирилл Пригода. На стометровке брассом 28-летнему россиянину не хватило лишь 0,02 до первого места, которое занял представитель Китая Цинь Хайян. Любопытно, что в полуфинале между спортсменами было такое же время, но выше в турнирной таблице находился Пригода.

Также Пригода стал вторым в финальных заплывах еще на двух своих дистанциях: 50 м (вновь уступил только Цинь Хайяну) и 200 м брассом (на 33 сотых его обошел испанец Карлес Коль Марти).

Серебряное начало от Чикуновой

А вот, пожалуй, главная звезда нашего плавания последних лет Евгения Чикунова не смогла выступить в свою силу. Рекордсменка мира покидает столицу Венгрии с серебряной медалью на коронной дистанции 200 м и пятым местом на «сотне». Однако стоит отметить, что россиянка сейчас находится не в лучшей форме, а также никогда не специализировалась на короткой воде. Главное, что наша звезда получила нейтральный статус и вернулась на международные старты.

Главным стартом будущего года будет чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Там точно соберутся все или почти все сильнейшие. И вот к нему Евгения наверняка подойдет в оптимальной форме.

А вот еще более титулованной нашей пловчихе Юлии Ефимовой отобраться в Сингапур будет очень непросто. Молодежь поджимает трехкратную призерку Олимпийских игр. Еще на чемпионате России на 50 м Ефимову обыграла 17-летняя Ралина Гилязова (до Венгрии не доехала). А вот Дарья Клепикова и Дарья Трофимова, которым по 19, не просто добрались, но и взяли золото в эстафетах.

Здорово себя показал в Будапеште и 20-летний кролист Егор Корнев, который, кстати, тренируется в одной группе с Лифинцевым. А, например, Милана Степанова вышла в финал на 200 на спине на своем первом международном старте. И это в 15 лет.

При этом на радостях не стоит забывать, что нынешний чемпионат мира проводится не в олимпийском бассейне, а на 25-метровой дорожке (что сильно корректирует спортивные расклады). Кроме того, главным стартом нынешнего сезона была Олимпиада, состоявшаяся в июле-августе, и мало кто из лидеров делал ставку на Будапешт-2024. С другой стороны, и наши пловцы еще два месяца назад не знали, что их допустят на нынешний турнир, и тоже во многом выступают экспромтом. И вообще — победа есть победа, глупо принижать ее значимость.