Карта спецоперации на Украине 20 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 апреля можно в материале «Известий».

Как подчеркнули в Минобороны РФ, с момента объявления пасхального перемирия в 18:00 мск 19 апреля российские военнослужащие неукоснительно его соблюдали. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать позиции РФ в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР, эти удары были отражены. Более того, за ночь противник нанес удары 48 дронами, один из которых был направлен на Крым. Украинская армия 444 раза обстреляла российские позиции из орудий и минометов, 900 раз ударила по ним беспилотниками квадрокоптерного типа. Из этого числа по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей пришлось 12 обстрелов, 33 удара дронов и семь сбросов боеприпасов. Мирные жители погибли и пострадали, повреждена гражданская инфраструктура.

До наступления перемирия военные группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР. В зоне действия «Запада» ВСУ потеряли до 18:00 мск 19 апреля до 245 военных, три склада боеприпасов, три орудия полевой артиллерии, танк, две боевые бронированные машины «Козак», бронетранспортер, пять автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов противника, три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52 831 беспилотный летательный аппарат, 604 зенитных ракетных комплекса, 22 967 танков и других боевых бронированных машин, 1544 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 913 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 387 единиц специальной военной автомобильной техники.

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