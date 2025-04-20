Три человека погибли и почти 500 эвакуированы из-за сильного ливня в Индии

В округе Рамбан штата Джамму и Кашмир на севере Индии прошел сильный ливень с ветром и градом, из-за которого три человека погибли, а почти 500 пришлось покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы. Об этом 20 апреля сообщила газета The Indian Express.

Заместитель комиссара Рамбана Базир Ул Хак сообщил изданию, что ливень начался ночью и не прекратился днем. Из-за непогоды обрушился ряд жилых домов и коммерческих зданий. После оползней в округе оказались заблокированы несколько дорог.

Для спасения граждан и эвакуации населения из районов Рамбана, расположенных ниже по рельефу, мобилизованы полицейские команды.

Ранее в этот день портал G1 сообщил, что в штате Сан-Паулу в Бразилии из-за ливней произошло серьезное наводнение, которое смыло автомобили и заблокировало движение поездов. В городе Диадема всего за два часа выпала норма осадков для 24 дней.