В Сан-Паулу более 37 тыс. домов остались без света из-за наводнений

В Бразилии в штате Сан-Паулу из-за ливней произошло сильное наводнение, в результате которого 37,7 тыс. объектов недвижимости оказались без света. Об этом 19 апреля сообщил бразильский портал G1 со ссылкой на источники.

«Сильный дождь вызывает наводнение, которое смывает транспортные средства и блокирует движение поездов», — говорится в публикации.

Уточняется, что в городе Диадема всего за два часа выпала ожидаемая норма осадков за 24 дня.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что в Нигерии 33 из 36 штатов с высокой вероятностью могут быть затоплены в 2025 году. Информацию об угрозе природной катастрофы подтвердило Агентство гидрологических служб страны (NIHSA). Согласно его данным, 1249 населенных пунктов в 33 штатах, а также федеральной столичной территории (FCT) находятся в зоне высокого риска наводнений.