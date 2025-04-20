В МИД сообщили о ведущих позициях РФ в цифровизации на фоне санкций
Россия занимает ведущие мировые позиции в цифровизации, несмотря на многочисленные взломы оборудования и санкционное давление со стороны недружественных стран. Об этом 20 апреля сообщил в беседе с «РИА Новости» заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
«Несмотря на масштабные попытки взломов оборудования, ограничения на передачу технологий, санкции, Россия не только обеспечила целостность и защищенность критической информационной инфраструктуры, но и уверенно сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации», — указал он.
По словам Вершинина, российская сторона готова делиться с партнерами опытом защиты суверенитета в информационном пространстве. Замглавы МИД добавил, что программы по замещению иностранных информационно-коммуникационных технологий показывают результат.
Ранее, 1 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская сторона сохраняет лидирующие позиции на мировых энергорынках, несмотря на действие западных санкций. Он уточнял, что в стране активно расширяются логистические маршруты в направлениях дружественных государств. При этом одновременно надежно обеспечиваются собственные потребности РФ.
Президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что российские предприниматели успешно адаптировались к санкционным механизмам Запада, создав альтернативные способы взаимодействия с зарубежными партнерами.