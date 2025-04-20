Британский парламентарий заявил о прекращении эпохи глобализации

Санкции и торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют об окончании эпохи глобализма. Об этом 19 апреля заявил член палаты лордов в парламенте Великобритании Роберт Скидельски.

«Глобализация в любом случае подходила к концу. Санкции были очень важным элементом в ее развале», — заявил политик в интервью с норвежским политологом Гленном Дизеном на его YouTube-канале.

Кроме того, он отметил, что и тарифная политика Трампа ускорила этот процесс и разделила мир на три группы: сторонников ограничений, их противников и людей, которые находятся посередине. Скидельски подчеркнул, что из-за этого не стоит рассматривать мировую экономику как единое целое.

По мнению Скидельски, происходящее сейчас в мире напоминает холодную войну, когда в похожем формате противостояния существовали НАТО во главе с США, Организация Варшавского договора, где основную роль играл СССР, и Движение неприсоединения с Китаем и Индией.

Ранее, 6 апреля, о завершении эпохи глобализации сообщили в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне введения пошлин со стороны США. Как отмечалось в материале, разрушительные последствия для мировой экономики свидетельствовали о необходимости правительства Великобритании «действовать решительнее и быстрее».