В Великобритании признали окончание эпохи глобализации на фоне пошлин США

Эпоха глобализации в мире окончена. Об этом 6 апреля сообщили в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне введения пошлин со стороны США.

«Премьер-министр объявит о прекращении глобализации и признает, что она потерпела неудачу, разочаровав миллионы избирателей, в то время как последствия тарифов президента [США Дональда] Трампа ощущаются во всем мире», — говорится в материале газеты The Times.

Отмечается, что на первом выступлении после введения Вашингтоном широкомасштабных тарифов британский премьер отметит, что разрушительные последствия для мировой экономики доказывают необходимость правительства «действовать решительнее и быстрее» для стимулирования роста с помощью реформ в сфере предложения.

2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

На фоне введенных импортных пошлин и политики Трампа в целом 5 апреля в Соединенных Штатах начались крупные акции протеста. По данным газеты The Guardian, возмущение в том числе вызвало продвижение в карьере предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, сокращение трат на здравоохранение, урезание мер по поддержке экологии и национальных парков.

Член американского конгресса от Демократической партии Эл Грин, в свою очередь, заявил о намерении инициировать процесс импичмента Трампа в течение 30 дней.