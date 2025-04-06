Реклама
Прямой эфир
Армия
Военные рассказали о защищающем регионы РФ засекреченном средстве РЭБ «Волна-2»
Мир
В Великобритании признали окончание эпохи глобализации на фоне пошлин США
Общество
По факту ДТП с двумя погибшими пешеходами под Новосибирском возбуждено дело
Общество
Синоптик сообщил о формировании в Москве снежного покрова до 11 см
Общество
Синоптик сообщил о выпадении 43% осадков от месячной нормы в Подмосковье
Мир
В Южной Корее предложили пересмотреть Конституцию после импичмента президенту
Мир
Адвокат Гуцул обвинила СИБ Молдавии во вмешательстве в судебный процесс
Мир
МЧС направит в Мьянму еще три самолета с гуманитарной помощью
Общество
Число пострадавших из-за сильного ветра в Хакасии возросло до 32 человек
Общество
На Алтае задержали забросавшего полицейских взрывчаткой мужчину
Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на 91-м км МКАД
Мир
Военнопленный ВСУ рассказал о взятках в ТЦК и их нарушении договоренностей
Общество
Специалисты МЧС ликвидировали более 30 ландшафтных пожаров в Хакасии
Мир
DOGE запланировал уволить сотрудников по обслуживанию ядерных ракет
Общество
По факту убийства боевиками ВСУ жителя Курской области возбуждено уголовное дело
Мир
Глава РФПИ Дмитриев назвал протесты в США попыткой устроить цветную революцию
Общество
В Якутии начали проверку после сообщений об удержании в рабстве двоих мужчин

В Великобритании признали окончание эпохи глобализации на фоне пошлин США

0
EN
Фото: TASS/EPA/ANDY RAIN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Эпоха глобализации в мире окончена. Об этом 6 апреля сообщили в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне введения пошлин со стороны США.

«Премьер-министр объявит о прекращении глобализации и признает, что она потерпела неудачу, разочаровав миллионы избирателей, в то время как последствия тарифов президента [США Дональда] Трампа ощущаются во всем мире», — говорится в материале газеты The Times.

Отмечается, что на первом выступлении после введения Вашингтоном широкомасштабных тарифов британский премьер отметит, что разрушительные последствия для мировой экономики доказывают необходимость правительства «действовать решительнее и быстрее» для стимулирования роста с помощью реформ в сфере предложения.

Опасная дилемма: что предпримут Европа и Азия против тарифов США
ЕС настроен воинственно, а АСЕАН стремится к уступкам

2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

На фоне введенных импортных пошлин и политики Трампа в целом 5 апреля в Соединенных Штатах начались крупные акции протеста. По данным газеты The Guardian, возмущение в том числе вызвало продвижение в карьере предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, сокращение трат на здравоохранение, урезание мер по поддержке экологии и национальных парков.

Член американского конгресса от Демократической партии Эл Грин, в свою очередь, заявил о намерении инициировать процесс импичмента Трампа в течение 30 дней.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025