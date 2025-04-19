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В Германии высказались о поставках ракет Taurus Украине

Премьер Баварии заявил, что Taurus нужны самой Германии
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Фото: TASS/ABACA
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Крылатые ракеты Taurus нужны самой Германии. Об этом 19 апреля заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария и лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер.

Таким образом он прокомментировал возможные поставки этих ракет Украине, подчеркнув, что это одно из лучших вооружений, имеющихся в стране.

Зедер также добавил, что решение о передаче Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет принимать будущий канцлер Германии.

«Помимо этих крылатых ракет нам нужна настоящая армия беспилотников и собственный противоракетный щит», — сказал премьер Баварии в интервью газете Augsburger Allgemeine.

Ракетная постановка: в ХДС допустили отправку Taurus Украине
Но есть несколько факторов, способных помешать новому канцлеру пойти на такой шаг

17 апреля депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфус заявил «Известиям», что в ФРГ растет скепсис в отношении того, что конфликт на Украине можно прекратить еще большими поставками Taurus.

До этого лидер Христианского демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц еще во время дебатов с исполняющим обязанности главы бундестага Олафом Шольцем 9 февраля поддержал поставки ракет Taurus Киеву. Шольц, в свою очередь, назвал недопустимым, чтобы страна поставляла Украине оружие, с помощью которого можно наносить удары вглубь России.

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