В Германии высказались о поставках ракет Taurus Украине

Крылатые ракеты Taurus нужны самой Германии. Об этом 19 апреля заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария и лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер.

Таким образом он прокомментировал возможные поставки этих ракет Украине, подчеркнув, что это одно из лучших вооружений, имеющихся в стране.

Зедер также добавил, что решение о передаче Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет принимать будущий канцлер Германии.

«Помимо этих крылатых ракет нам нужна настоящая армия беспилотников и собственный противоракетный щит», — сказал премьер Баварии в интервью газете Augsburger Allgemeine.

17 апреля депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфус заявил «Известиям», что в ФРГ растет скепсис в отношении того, что конфликт на Украине можно прекратить еще большими поставками Taurus.

До этого лидер Христианского демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц еще во время дебатов с исполняющим обязанности главы бундестага Олафом Шольцем 9 февраля поддержал поставки ракет Taurus Киеву. Шольц, в свою очередь, назвал недопустимым, чтобы страна поставляла Украине оружие, с помощью которого можно наносить удары вглубь России.