Карта спецоперации на Украине 19 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 19 апреля можно в материале «Известий».

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки составили свыше 365 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, в том числе американские бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113, и два танка.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и ликвидировали до 350 украинских военных, два орудия полевой артиллерии, пять автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и шесть боевых бронированных машин, среди которых немецкая боевая машина пехоты Marder, французский бронетранспортер VAB, бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113.

Кроме того, силы противовоздушной обороны уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, а также 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 23 874 орудия полевой артиллерии и минометов, 283 вертолета, 604 зенитных ракетных комплекса, 22 947 танков и других боевых бронированных машин, 1542 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 352 единицы специальной военной автомобильной техники и 52 743 беспилотных летательных аппарата.

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