Иран выразил готовность помочь Сирии в формировании инклюзивного правительства

Иран не выступает против нынешнего правительства Сирии и готов помочь в формировании инклюзивного правительства в случае необходимости. Об этом в интервью RT 19 апреля заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

«Мы против нового сирийского правительства не выступаем и никаких действий против него предпринимать не будем», — сказал глава МИД.

Аракчи добавил, что если к Ирану обратятся за помощью, то страна всегда готова оказать поддержку на пути к установлению мира и формированию законного и инклюзивного правительства в Сирии.

17 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подробно обсудили ситуацию в Сирии. Песков добавил, что РФ заинтересована в налаживании отношений с новыми сирийскими властями.