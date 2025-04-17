Песков сообщил об обсуждении Путиным и эмиром Катара ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подробно обсудили ситуацию в Сирии. Об этом 17 апреля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Состоялся глубокий обмен мнениями по сирийским делам. Но о перспективах я бы говорить не стал, слишком сложно делать какие-то прогнозы», — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента России добавил, что РФ заинтересована в налаживании отношений с новыми сирийскими властями.

Песков также отметил, что продолжение огня в секторе Газа вызывает озабоченность РФ. По его словам, Москва выступает за то, чтобы скорее пришел мир. Официальный представитель Кремля добавил, что Россия очень высоко ценит усилия всех стран, которые делают всё возможное для этого.

В этот же день Путин заявил, что Россия готова предпринять все необходимые меры для сохранения суверенного статуса Сирии. По его словам, Россия также готова оказать помощь сирийскому народу, в том числе и гуманитарную.