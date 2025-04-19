Вдова военкора «Известий» Еремина рассказала о выборе фотографии на памятник мужу

Вдова военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, который трагически погиб 19 апреля 2024 года в зоне спецоперации, Виктория Еремина рассказала, как выбирала фотографию на памятник мужу.

Уточняется, что на мемориале, установленном на Троекуровском кладбище в Москве, изображен журналист с котенком. По словам вдовы, фотография была сделана во время первой поездки Семена в Донецк.

«К нему всегда тянулись животные. <...> Залезло к нему на плечо маленькое существо. Я эту фотографию очень люблю, она одна из моих самых любимых, и, собственно, я ее решилась сюда поместить», — рассказала 19 апреля Виктория.

Вдова военкора также поделилась мыслями о том, как она планирует сохранить память о муже для их дочери. По ее словам, когда девочка подрастет и придет на могилу отца, ей важно увидеть не просто изображение, а «его суть — какой он был и какой он есть сейчас для нее».

«Она сейчас маленькая, конечно же, но в будущем я буду рассказывать о том, что он любит ее, что он смотрит за ней. И эта фотография в том числе и для нее», — отметила вдова.

Ранее в этот день на Троекуровском кладбище в Москве установили памятник военкору Семену Еремину.

О гибели Семена Еремина стало известно 19 апреля 2024 года. Ему было 42 года. Он погиб во время съемок репортажа в результате атаки FPV-дрона. Военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался.

Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город. Кроме того, журналист в числе первых сделал материалы о «Ланцетах» и «Солнцепеках».