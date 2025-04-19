Памятник военкору «Известий» Еремину установили на Троекуровском кладбище
На Троекуровском кладбище в Москве установили памятник корреспонденту «Известий» Семену Еремину, который трагически погиб 19 апреля 2024 года в зоне спецоперации, выполняя свои профессиональные обязанности.
«Единственное, что меня держит на плаву, — это мой долг, который я стараюсь исполнять — сохранять память о муже», — сказала вдова военкора Виктория Еремина.
О гибели Семена Еремина стало известно 19 апреля 2024 года. Ему было 42 года. Он погиб во время съемок репортажа в результате атаки FPV-дрона. Военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался.
Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город. Кроме того, журналист в числе первых сделал материалы о «Ланцетах» и «Солнцепеках».