ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Вооруженные сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 апреля сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, российские войска нанесли поражение украинским силам в районах Иванополье, Григоровка, Васюковка, Заря, Клебан-Бык, Константиновка и Новооленовка. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ )составили более 365 военнослужащих, два танка, восемь ББМ, включая HMMWV и М113. Также было уничтожено 13 автомобилей, семь орудий артиллерии, пусковая установка HIMARS и два склада боеприпасов.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142-х районах», — указано в сообщении ведомства.
Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
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