ВС РФ освободили населенный пункт Олешня в Курской области
Группировка войск «Север» в ходе активных наступательных действий освободила населенный пункт Олешня в Курской области. Об этом 19 апреля сообщило Минобороны РФ.
«Кроме того, нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Горналь», — указано в сообщении ведомства.
Также Вооруженные силы России (ВС РФ) при помощи ударов оперативно-тактической армейской авиации, беспилотников и огней артиллерии нанесли поражение живой силе и технике противника. За сутки украинская армия потеряла на данном направлении свыше 165 военнослужащих.
В Минобороны отметили, что всего за время боевых действий в Курской области были уничтожены более 75 170 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).
18 апреля ВС РФ освободили населенный пункт Валентиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также российская армия нанесла поражение формированиям ВСУ.