Министр энергетики Цивилев передал Токаеву личное послание от Путина
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву личное послание президента России Владимира Путина. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе Токаева.
«По договоренности президентов Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики РФ Сергея Цивилева, который передал личное послание российского президента», — указано на сайте пресс-службы.
Уточняется, что на встрече обсуждались перспективы сотрудничества в области энергетики, которая является одним из ключевых направлений взаимодействия между Казахстаном и Россией.
17 апреля Путин и Токаев по телефону обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Кроме того, российский лидер поделился с казахстанским коллегой оценками хода диалога между РФ и США.