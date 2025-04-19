NYT сообщила об ошибочной отправке требований администрации Трампа к Гарварду
Американские чиновники ошибочно направили в Гарвардский университет письмо, содержащее ряд «обременительных» требований для учреждения. Об этом 18 апреля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на официальные лица США.
Уточняется, что власти США 11 апреля отправили университету письмо с просьбой пересмотреть свою внутреннюю политику. Гарвард посчитал эти требования чрезмерными, что привело к обострению конфликта и приостановке финансирования в размере $2,2 млрд.
Как уточняет NYT, данное письмо не было согласовано и предназначалось исключительно для внутреннего использования Объединенной целевой группы по борьбе с антисемитизмом.
Кроме того, в Гарварде усомнились в том, что подобный документ мог быть отправлен по ошибке, поскольку на нем стояли подписи трех высокопоставленных чиновников администрации.
«Юристы Гарварда поступили халатно, не позвонив группе по борьбе с антисемитизмом, с которой они общались на протяжении нескольких недель. Вместо этого они представили себя жертвами», — заявил политический стратег Белого дома Мэй Мэйлман.
14 апреля целевая группа департамента по борьбе с антисемитизмом заявила, что министерство образования США сообщило о заморозке грантов для Гарвардского университета в размере $2,2 млрд из-за отказа учебного заведения выполнять указания президента Дональда Трампа. Невыполненные администрацией учреждения задачи касались в том числе закрытия программ по обеспечению «разнообразия, равенства и инклюзивности» в стенах учебного заведения.