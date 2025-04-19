Глава Крыма заявил о скором признании Западом России в статусе сверхдержавы
Запад в конечном итоге примет статус России как сверхдержавы. Об этом 19 апреля заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сегодня история повторяется. Таврида расцветает. Россия вернула себе статус сверхдержавы. А Запад рано или поздно будет вынужден смириться с реальностью», — написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов также напомнил о праздновании 19 апреля Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав России. Он отметил, что после присоединения региона в 1783 году российское государство значительно укрепило свои международные позиции, что позволило ему обрести статус сверхдержавы.
3 апреля сотрудник Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что в ближайшее время политическое устройство мира полностью поменяется. По его словам, Россия, США и Китай возглавят новый мировой порядок.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 24 марта, что тенденции в развитии международной ситуации разворачиваются в сторону изменения картины мира и формирования более справедливого мироустройства.