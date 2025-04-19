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СМИ сообщили о приостановке депортации венесуэльских мигрантов Верховным судом США

Reuters: Верховный суд США приостановил депортацию венесуэльских мигрантов
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Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
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Верховный суд США приостановил «немедленную» депортацию венесуэльских мигрантов после заявления адвокатов о несоблюдении ранних требований суда. Об этом 19 апреля сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что дело касается венесуэльцев, содержащихся в центре Bluebonnet в Техасе. Адвокаты Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) в срочном порядке обратились в различные суды, включая Верховный, призывая к немедленным действиям после сообщений о том, что некоторых уже посадили на автобусы для депортации. По их словам, стремительность событий не позволяет мигрантам реально оспорить высылку, что является их законным правом.

Консервативные судьи Верховного суда Кларенс Томас и Сэмюэл Алито публично выразили несогласие с этим решением.

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16 марта суд округа Колумбия постановил временно прекратить массовые депортации из США мигрантов на основе Закона о врагах-иностранцах от 1798 года, пока не будет определена юридическая обоснованность его применения, а также развернуть все рейсы с депортированными лицами на борту.

До этого, 13 января, президент США Дональд Трамп ограничил право попавших в США через южную границу нелегальных мигрантов. Президент США уполномочил и поручил министерству внутренней безопасности, министерству юстиции и Государственному департаменту принять все необходимые меры для немедленного отражения вторжения, репатриации и выдворения нелегальных иммигрантов через южную границу страны.

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