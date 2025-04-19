Бросить перчатки: как Сергей Ковалев завершил карьеру
Россиянин Сергей Ковалев победил немца Артура Манна в главном событии вечера бокса IBA PRO в Челябинске. Поединок завершился нокаутом в седьмом раунде. 42-летний боксер провел свой последний бой в профессиональной карьере и поблагодарил родной город за невероятную поддержку. Его рекорд на профессиональном ринге: 36 побед, пять поражений и одна ничья. Россиянин — бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO.
Как прошел последний поединок
В последние годы наш титулованный боксер выступал в первом тяжелом весе, где провел два боя: в 2022-м единогласным решением судей победил Тервела Пулева, а в 2024-м по очкам уступил Робину Сафару. Ранее Ковалев проигрывал только таким легендам, как Андре Уорд (дважды), Элейдер Альварес и Сауль Канело.
Уроженец Казахстана Артур Манн с первых шагов в профессиональном боксе представлял Германию. 34-летний боксер одержал 22 победы (13 — нокаутом) и четыре раза проиграл, причем два последних поражения он потерпел от россиян — Муслима Гаджимагомедова и Евгения Тищенко. К бою против Ковалева Манн подошел с двумя победами нокаутом подряд.
В первом раунде Манн старался работать первым номером, но Ковалев здорово отвечал и ловил соперника контрпанчами. В конце отрезка у Артура зашел оверхенд справа, но без последствий для Ковалева. Во втором раунде Манн начал доносить более плотные удары, а Сергей стал больше передвигаться по рингу, и ответные удары были не такими тяжелыми. Однако за 40 секунд до гонга Ковалев здорово встретил Манна и отправил того в нокдаун. Артур поднялся, а россиянин набросился на него с градом ударов, но закончить бой не успел: наступил перерыв. В третьем отрезке Ковалев продолжил активный прессинг, но вскоре сбавил темп, и уже Манн вернул себе инициативу. Однако после одного из ударов Сергея в клинче у Манна открылось рассечение.
В четвертой трехминутке Ковалев последовал совету угловых и стал работать аккуратнее, не принимая на себя удары Манна. При этом пропускал Ковалев всё равно регулярно: у немецкого боксера хорошо заходил правый боковой. Боксеры работали жестко, было много взаимных ударов навстречу, соперники немало времени проводили в клинче. А за минуту до конца пятого раунда Манн выбросил хороший оверхенд, но Сергей потрясенным не выглядел. В шестой трехминутке Ковалев включился — он работал серийно и не позволял сопернику разорвать дистанцию.
А в начале седьмого отрезка Ковалев снова уронил Манна. Сергей провел резкую комбинацию и здорово попал правым хуком, после чего Артур упал. Немецкий боксер пытался продолжить бой, но рефери посчитал, что он этого сделать не в состоянии. Сергей Ковалев закончил поединок на 36-й секунде седьмого раунда, одержал 36-ю победу в карьере и завершил с боксом с поясом IBA PRO на талии.
— Я очень рад, что провел прощальный бой в карьере на родине: где стартанул, там и закончил, — сказал «Известиям» Сергей Ковалев. — Сделал круг почета мирового бокса и поставил точку. Конечно, хотелось бы стать абсолютным чемпионом. Те, кто следили за мной, видели, что концовку моей карьеры скомкали всякие судейские и закулисные моменты... Значит, так надо. Жизнь продолжается. Теперь — жизнь без бокса.
Победы и поражения
42-летний Ковалев перед встречей с Манном провел 41 поединок в профессиональном ринге, 35 из которых выиграл и один бой завершил вничью. Сергей был чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA Super (четыре защиты), IBF (четыре защиты) и WBO (10 защит).
Самое обидное поражение в карьере Ковалева случилось в конце 2016 года. По мнению многих специалистов, поединок Ковалева и Уорда был одним из самых ожидаемых и интригующих в боксе в XXI веке, так как на ринге встречались два непобежденных чемпиона, оба спортсмена признавались боксерами года по версии журнала The Ring и оба были лучшими боксерами дивизиона (полутяжелого и второго среднего).
Фаворитом в этом бою у букмекеров выступал Андре Уорд, но среди специалистов и боксеров было и немало тех, кто отдавал предпочтение Ковалеву. Вечер бокса прошел на HBO PPV. Для Сергея это был первый бой, организованный по системе платных трансляций. Ковалев хорошо начал бой. Во втором раунде россиянин отправил своего соперника в нокдаун. Однако Уорд быстро восстановился и продолжил бой. Постепенно поединок выровнялся. Чемпион прессинговал и наносил силовые удары. Претендент действовал вторым номером и работал в основном джебом. В итоге схватка продлилась все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Уорду со счетом 114:113. Сергей не согласился с решением судей, назвав его абсурдом. Ряд известных экспертов (Гарольд Ледерман, Ларри Мерчант и Костя Цзю) также отмечали, что победу одержал Сергей.
— Это было настоящее ограбление, многие об этом говорили тогда, — резюмирует «Известиям» Ковалев.
Еще одно обидное поражение пришлось на бой с Канело в ноябре 2019 года.
— В бою с Канело ничего серьезного, сильного, таких прям проблем вообще не увидел, — рассказывал Ковалев в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу». — Просто я в таком состоянии с ним боксировал... Ну, они загнали меня в такие рамки. В тот момент у меня реально были проблемы с весогонками. Весь 2018 год я мучился. А 2019-й вообще был адским для меня. Хотя я в начале 2019 года вернул титул, но для меня просто уже тяжело было делать 12 кг. И после Ярда, такого тяжелого поединка, они не дали мне вообще отдохнуть. Мол, либо ты боксируешь, либо мы идем к другому. Конечно, там были финансы. А с другой стороны, я никогда не отказывался от вызовов, которые мне кто-то бросал. Потому что если ты откажешься, то тебя будут все критиковать, что вот ты там сдулся боксировать. Если я от вызовов отказываюсь, то зачем тогда боксировать? Мы пытались перенести бой на месяц попозже (между боем с Ярдом и Канело прошло чуть более двух месяцев). Но они же понимали, что если я отдохну, то им будет сложнее. Короче, я согласился на то, что согласился, и получилось то, что получилось.
Однако Сергей запомнится не этими поражениями, а великими победами над таким топами, как Бернард Хопкинс, Жан Паскаль, Айзек Чилемба и Энтони Ярд.