Бросить перчатки: как Сергей Ковалев завершил карьеру

Россиянин Сергей Ковалев победил немца Артура Манна в главном событии вечера бокса IBA PRO в Челябинске . Поединок завершился нокаутом в седьмом раунде. 42-летний боксер провел свой последний бой в профессиональной карьере и поблагодарил родной город за невероятную поддержку . Его рекорд на профессиональном ринге: 36 побед, пять поражений и одна ничья. Россиянин — бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO .

Как прошел последний поединок

В последние годы наш титулованный боксер выступал в первом тяжелом весе, где провел два боя: в 2022-м единогласным решением судей победил Тервела Пулева, а в 2024-м по очкам уступил Робину Сафару . Ранее Ковалев проигрывал только таким легендам, как Андре Уорд (дважды), Элейдер Альварес и Сауль Канело .

Уроженец Казахстана Артур Манн с первых шагов в профессиональном боксе представлял Германию. 34-летний боксер одержал 22 победы (13 — нокаутом) и четыре раза проиграл, причем два последних поражения он потерпел от россиян — Муслима Гаджимагомедова и Евгения Тищенко. К бою против Ковалева Манн подошел с двумя победами нокаутом подряд.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В первом раунде Манн старался работать первым номером, но Ковалев здорово отвечал и ловил соперника контрпанчами. В конце отрезка у Артура зашел оверхенд справа, но без последствий для Ковалева . Во втором раунде Манн начал доносить более плотные удары, а Сергей стал больше передвигаться по рингу, и ответные удары были не такими тяжелыми. Однако за 40 секунд до гонга Ковалев здорово встретил Манна и отправил того в нокдаун. Артур поднялся, а россиянин набросился на него с градом ударов, но закончить бой не успел: наступил перерыв . В третьем отрезке Ковалев продолжил активный прессинг, но вскоре сбавил темп, и уже Манн вернул себе инициативу. Однако после одного из ударов Сергея в клинче у Манна открылось рассечение .

В четвертой трехминутке Ковалев последовал совету угловых и стал работать аккуратнее, не принимая на себя удары Манна. При этом пропускал Ковалев всё равно регулярно : у немецкого боксера хорошо заходил правый боковой. Боксеры работали жестко, было много взаимных ударов навстречу, соперники немало времени проводили в клинче . А за минуту до конца пятого раунда Манн выбросил хороший оверхенд, но Сергей потрясенным не выглядел. В шестой трехминутке Ковалев включился — он работал серийно и не позволял сопернику разорвать дистанцию .

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

А в начале седьмого отрезка Ковалев снова уронил Манна. Сергей провел резкую комбинацию и здорово попал правым хуком, после чего Артур упал . Немецкий боксер пытался продолжить бой, но рефери посчитал, что он этого сделать не в состоянии. Сергей Ковалев закончил поединок на 36-й секунде седьмого раунда, одержал 36-ю победу в карьере и завершил с боксом с поясом IBA PRO на талии .

— Я очень рад, что провел прощальный бой в карьере на родине: где стартанул, там и закончил , — сказал «Известиям» Сергей Ковалев. — Сделал круг почета мирового бокса и поставил точку . Конечно, хотелось бы стать абсолютным чемпионом. Те, кто следили за мной, видели, что концовку моей карьеры скомкали всякие судейские и закулисные моменты... Значит, так надо. Жизнь продолжается. Теперь — жизнь без бокса.

Победы и поражения

42-летний Ковалев перед встречей с Манном провел 41 поединок в профессиональном ринге, 35 из которых выиграл и один бой завершил вничью . Сергей был чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA Super (четыре защиты), IBF (четыре защиты) и WBO (10 защит).



Самое обидное поражение в карьере Ковалева случилось в конце 2016 года. По мнению многих специалистов, поединок Ковалева и Уорда был одним из самых ожидаемых и интригующих в боксе в XXI веке, так как на ринге встречались два непобежденных чемпиона , оба спортсмена признавались боксерами года по версии журнала The Ring и оба были лучшими боксерами дивизиона (полутяжелого и второго среднего).

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Фаворитом в этом бою у букмекеров выступал Андре Уорд, но среди специалистов и боксеров было и немало тех, кто отдавал предпочтение Ковалеву . Вечер бокса прошел на HBO PPV. Для Сергея это был первый бой, организованный по системе платных трансляций. Ковалев хорошо начал бой. Во втором раунде россиянин отправил своего соперника в нокдаун. Однако Уорд быстро восстановился и продолжил бой. Постепенно поединок выровнялся. Чемпион прессинговал и наносил силовые удары. Претендент действовал вторым номером и работал в основном джебом. В итоге схватка продлилась все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Уорду со счетом 114:113. Сергей не согласился с решением судей, назвав его абсурдом . Ряд известных экспертов (Гарольд Ледерман, Ларри Мерчант и Костя Цзю) также отмечали, что победу одержал Сергей.

— Это было настоящее ограбление, многие об этом говорили тогда, — резюмирует «Известиям» Ковалев.

Еще одно обидное поражение пришлось на бой с Канело в ноябре 2019 года .

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— В бою с Канело ничего серьезного, сильного, таких прям проблем вообще не увидел, — рассказывал Ковалев в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу». — Просто я в таком состоянии с ним боксировал... Ну, они загнали меня в такие рамки. В тот момент у меня реально были проблемы с весогонками. Весь 2018 год я мучился. А 2019-й вообще был адским для меня. Хотя я в начале 2019 года вернул титул, но для меня просто уже тяжело было делать 12 кг. И после Ярда, такого тяжелого поединка, они не дали мне вообще отдохнуть. Мол, либо ты боксируешь, либо мы идем к другому. Конечно, там были финансы . А с другой стороны, я никогда не отказывался от вызовов, которые мне кто-то бросал. Потому что если ты откажешься, то тебя будут все критиковать, что вот ты там сдулся боксировать. Если я от вызовов отказываюсь, то зачем тогда боксировать? Мы пытались перенести бой на месяц попозже (между боем с Ярдом и Канело прошло чуть более двух месяцев). Но они же понимали, что если я отдохну, то им будет сложнее. Короче, я согласился на то, что согласился, и получилось то, что получилось .