Экс-футболист «Монако» и сборной Хорватии Покривач погиб в ДТП в возрасте 39 лет
Бывший полузащитник французской команды «Монако» и сборной Хорватии Никола Покривач погиб в результате аварии на 40-м году жизни. Об этом сообщили 18 апреля на официальном сайте Хорватского футбольного союза (HNS).
«Никола был великим футболистом, который жил футболом до последнего момента в этом мире и проявил огромное мужество в жизни, преодолев страшную болезнь», — заявил президент HNS Мариян Кустич.
По данным портала vecernji.hr, ДТП произошло в пятницу в Карловаце в 20:15 по местному времени в результате столкновения четырех машин. Двое человек, включая футболиста, погибли, еще трое были госпитализированы. Спортсмен возвращался с тренировки своего клуба «Войнич» из низшего хорватского дивизиона.
Покривач сыграл в 14 матчах за сборную Хорватии, в составе которой он выступил на чемпионате Европы 2008 года. Играл на клубном уровне за хорватские «Вартекс», «Динамо», «Интер», «Риеку», «Славен Белупо», «Монако», а также австрийский «Зальцбург» и казахстанский «Шахтер». В 2015 году ему диагностировали лимфому Ходжкина, спустя два года он завершил профессиональную карьеру, но в 2021 году вернулся в футбол.