Реклама
Прямой эфир
Общество
Против экс-замглавы Минобороны Иванова могут возбудить еще три дела
Спорт
Сергей Ковалев одержал победу над Артуром Манном и завершил карьеру
Армия
Системы ПВО сбили два дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями
Мир
СМИ узнали о разработанном США плане мониторинга прекращения огня
Мир
Госдеп не стал связывать сделку с Украиной по ископаемым с возможным перемирием
Мир
Politico сообщила о планах главы аппарата Пентагона покинуть свой пост
Наука и техника
В Китае запустили шесть спутников Shiyan-27 для исследования космоса
Мир
В США заявили о готовности признать Крым российским
Общество
Студенты притворялись иностранками и выманивали деньги на сайтах знакомств
Спорт
РФС пожизненно дисквалифицировал Мерзлюка и Симбаева за договорной матч 2024 года
Мир
В Эквадоре в результате стрельбы на петушиных боях погибло 11 человек
Происшествия
В Липецке при попытке забраться на скалу погиб подросток
Общество
РФ денонсировала договор со странами Скандинавии о сотрудничестве в Баренцевом море
Общество
Кравцов объявил о введении общего расписания для школ с 1 сентября
Мир
Трамп опроверг «конкретное количество дней» для ясности в сделке по Украине
Общество
В Новосибирске осуждены шесть организаторов незаконных азартных игр
Спорт
Южноафриканский бегун смог побить рекорд Усэйна Болта

В Китае состоялся первый в мире полумарафон с участниками-роботами

0
EN
Фото: REUTERS/Tingshu Wang
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Китае состоялся первый полумарафон, в котором вместе с людьми приняли участие человекоподобные роботы. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщило агентство Reuters.

Дистанцию в 21 км преодолели два десятка команд роботов из научно-исследовательских компаний и институтов. Одна организация даже могла похвастаться особенно приближенной к человеку модели, у которой есть не только женские черты лица, но и функции улыбки и подмигивания.

«Двадцать один человекоподобный робот присоединился к тысячам бегунов на полумарафоне Ичжуан в Пекине в субботу, впервые эти машины бежали вместе с людьми по дистанции в 21 км», — следует из публикации.

По словам одного из зрителей забега Хе Сишу, роботы бегают «очень хорошо и стабильно», что свидетельствует об «эволюции» в сфере робототехники.

При этом каждый механизированный бегун имел сопровождение в лице человека-тренера. Некоторые люди оказывали своим подопечным физическую поддержку, уточнили в издании.

«Несколько роботов были в кроссовках, один надел боксерские перчатки, а другой носил красную повязку на голове с надписью «Обязан победить» на китайском языке», — пишет агентство.

Однако не все роботы сумели успешно преодолеть финишную черту. Например, один из них упал на самом старте, поднявшись только через несколько минут. Другой разработанный людьми участник врезался в ограждение и упал вместе со своим сопровождающим.

«Люди перестанут выполнять рутинные операции и начнут обучать роботизированных помощников»
Генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин — о пятой промышленной революции, всеобщей автоматизации и переосмыслении роли человека

Ранее, 19 марта, сообщалось, что китайская компания начала принимать предварительные заказы на оснащенного искусственным интеллектом (ИИ) человекоподобного робота стоимостью 199 тыс. юаней ($27,5 тыс.), способного ловко манипулировать руками и ходить. Робот Dobot Atom может приготовить завтрак, налить молока, поджарить хлеб и принести коробки.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025