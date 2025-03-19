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В Китае представили человекоподобного робота с ИИ за $27,5 тыс.

Kyodo News: в Китае принимают предварительные заказы на робота с ИИ за $27,5 тыс.
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Китайская компания начала принимать предварительные заказы на оснащенного искусственным интеллектом (ИИ) человекоподобного робота стоимостью 199 тыс. юаней ($27,5 тыс.), способного ловко манипулировать руками и ходить. Об этом 19 марта сообщило агентство Kyodo News.

Робот Dobot Atom, созданный компанией Dobot, может приготовить завтрак, налить молока, поджарить хлеб и принести коробки. Об этом свидетельствует видео, опубликованное компанией на прошлой неделе.

Отмечается, что рост гуманоида составляет 153 см, а вес — 62 кг. Стартап, основанный в 2015 году и имеющий зарубежные представительства в Японии, Германии и США, объявил о начале продаж по предзаказу во вторник, 18 марта.

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В декабре прошлого года сообщалось, что в Китае стало популярно покупать домашних животных с встроенным ИИ. Генеральный директор исследовательского института iiMedia Чжан И рассказал, что такие роботы-компаньоны обладают высоким коммерческим потенциалом из-за «симпатичного» внешнего вида. Кроме того, они способны к обучению, не требуют особого ухода и ежедневных прогулок.

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