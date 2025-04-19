WSJ назвала крупнейшего донора инаугурации Трампа

Один из самых крупных производителей курицы в США Piligrim's Pride пожертвовал $5 млн на инаугурацию американского президента Дональда Трампа, что является рекордной суммой. Об этом 19 апреля, в пятницу, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ознакомившаяся со списком доноров.

Как указали в публикации, всего иннаугурационный комитет Трампа привлек почти $250 млн от американских крупнейших бизнес-корпораций. Эта сумма превышает предыдущий рекорд пожертвований в два раза, отметили авторы материала.

Также крупные суммы пожертвовали следующие криптовалютные компании: Ripple (почти $5 млн), Robinhood Markets ($2 млн), Coinbase Inc. ($1 млн).

Также $2 млн внес нефтегазовый гигант Chevron, еще по $1 млн выделили Exxon Mobil, Occidental Petroleum и ConocoPhillips.

Кроме того, инаугурацию поддержали представители фармацевтической промышленности.

По $1 млн направили инаугурационному комитету Трампа компания Amazon, разработчик сервиса ChatGPT, корпорация McDonald's, авиакомпания Delta Air Lines, техкомпания Nvidia и авиаконцерн Boeing.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что государственные расходы США в течение второго президентского срока Трампа выросли на $154 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2024 года при администрации бывшего американского президента Джо Байдена, несмотря на работу Департамента эффективности госуправления (DOGE).