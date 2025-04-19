СМИ рассказали о продолжающемся 100 лет опыте с капающим пеком

Самый долгий научный эксперимент в мире «Опыт с капающим пеком», который длится уже 100 лет и проводится в Квинслендском университете в Австралии, пытается доказать, что некоторые вещества, кажущиеся твердыми, на самом деле жидкие. Об этом 4 апреля пишет портал Upworthy.

«Эксперимент с каплей смолы начался в 1927 году с ученого, у которого возникла догадка. Томас Парнелл, физик из Университета Квинсленда в Австралии, считал, что масса смолы, которая кажется твердым веществом при комнатной температуре и разбивается, как стекло, если ударить по ней молотком, на самом деле является жидкостью. Поэтому он поставил эксперимент, который стал самым продолжительным и самым медленным экспериментом на Земле, чтобы проверить свою гипотезу», — говорится в публикации.

Опыт с капающим пеком был занесен в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей продолжительности.

В ходе эксперимента ученые наблюдают, как пек, то есть вещество, оставшееся после перегонки каменных смол, падает в стеклянной воронке. При этом первая капля упала лишь спустя восемь лет с начала опыта. В среднем это происходит всего раз в 10 лет.

Примечательно, что никто ни разу не был свидетелем того, как происходит падение пека. Авторы материала отметили, что это происходит очень быстро и «странное обстоятельство» каждый раз мешает запечатлеть процесс.

Однако теперь стать свидетелями такого редкого события можно будет благодаря тому, что университет организовал прямую трансляцию опыта с капающим пеком.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что ученые в ходе полевых работ обнаружили на камчатском вулкане Шивелуч парящее озеро. Уточняется, что температура воды у бортов озера достигает 52 градусов. В центре водоема находится бурлящий котел. Его диаметр составляет до 3 м, высота выбросов — порядка 40 см.