Ученые нашли на камчатском вулкане Шивелуч парящее озеро

Ученые в ходе полевых работ обнаружили на камчатском вулкане Шивелуч парящее озеро. Об этом 13 апреля заявили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

«В ходе полевых работ на экструзивных куполах вулкана Шивелуч 10 апреля 2025 года участники маршрутной группы обнаружили в северной части исследуемой структуры парящее озеро овальной формы диаметром порядка 70 м с севера на юг и 50 м с запада на восток», — говорится в Telegram-канале института.

Уточняется, что температура воды у бортов озера достигает 52 градусов. В центре водоема находится бурлящий котел. Его диаметр составляет до 3 м, высота выбросов — порядка 40 см.

На поверхности озера можно увидеть голубую пленку. Ученые предположили, что она могла возникнуть из-за серы и ее производных. По словам сотрудников учреждения, они уже взяли пробу воды и голубой пленки озера для проведения лабораторных анализов.

Сотрудники ФГБУН ИВиС ДВО РАН 12 апреля сообщили о начале извержения вулкана Безымянный, который находится на Камчатке. Пепел поднялся на высоту 4 км над уровнем моря, его шлейф распространился на расстояние 90 км к северо-востоку от вулкана.