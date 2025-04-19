В Чехии назвали количество работающих в стране украинских беженцев

Из 368 тыс. граждан Украины, получивших в Чехии статус временной защиты, трудоустроены 155 тыс. человек. Об этом 18 апреля сообщает новостной портал Novinky.

При этом всего, согласно подсчетам, 265,4 тыс. беженцев являются трудоспособными. Это означает, что 110 тыс. украинских переселенцев не работают.

Из тех, кому всё же удалось найти рабочее место, подавляющее большинство (95%) имеют бессрочные трудовые договоры.

14 апреля издание Euractiv сообщило, что чешские власти опасаются, что солдаты Вооруженных силы Украины (ВСУ), которые приезжают в страну к своим семьям после участия в боевых действиях, могут добавиться к числу участников организованной преступности и создать серьезную угрозу безопасности в стране. Еще одним последствием приезда бывших солдат ВСУ предположительно станет рост незаконной торговли оружием, количество которого резко возрастет на черном рынке по окончании конфликта, отметил Штиха.