Чешские власти опасаются, что солдаты Вооруженных силы Украины (ВСУ), которые приезжают в страну к своим семьям после участия в боевых действиях, могут добавиться к числу участников организованной преступности и создать серьезную угрозу безопасности в стране. Об этом 14 апреля пишет издание Euractiv со ссылкой на представителя разведывательных служб Чехии Ладислава Штиху.

«Учитывая, что в Чехии сейчас проживает более 380 тыс. украинских беженцев, большинство из которых — женщины и дети, власти ожидают, что к ним присоединится всё больше мужчин, имеющих непосредственный боевой опыт», — пишет газета.

В связи с этим возможное прибытие украинцев станет для Чехии настоящим вызовом. Как отметил Штиха, в свое время после окончания войны в Югославии многие солдаты также возвращались в Чехословакию.

«Как и после войн в бывшей Югославии, мы должны ожидать, что многие ветераны могут приехать в Чешскую Республику, чтобы воссоединиться со своими семьями. Некоторые из них могут найти работу в организованной преступности», — заявил представитель разведслужб страны.

Кроме того, многие украинские военные могут испытывать серьезные психологические проблемы. Еще одним последствием приезда бывших солдат ВСУ предположительно станет рост незаконной торговли оружием, количество которого резко возрастет на черном рынке по окончании конфликта, отметил Штиха.

7 апреля издание Euractiv отмечало, что правовой статус украинских беженцев в странах Европейского союза (ЕС) может оказаться под угрозой из-за отсутствия конкретного плана, позволяющего им остаться по завершении конфликта на Украине. Там сообщили, что в феврале 2022 года начала действовать Директива ЕС о временной защите (TPD), которая позволяла украинцам жить и работать в европейских странах. Однако в связи с продолжающимися переговорами о прекращении огня она может быть отменена.

До этого, 3 апреля, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что чешская инициатива по поставке боеприпасов ВСУ профинансирована до сентября текущего года. По словам Липавского, Чехия намерена поставлять Украине 125 тыс. боеприпасов в месяц. В прошлом году страна поставила ВСУ около 1,5 млн артиллерийских снарядов различных калибров. Глава МИД России Сергей Лавров 2 марта обращал внимание на то, что страны Европы не желают окончания конфликта на Украине и требуют «продолжения банкета».