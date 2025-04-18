Гунба утвердил структуру правительства Абхазии

Президент Абхазии Бадра Гунба 18 апреля утвердил структуру правительства Абхазии, будет 15 министерств и пять заместителей премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно указу, министром иностранных дел назначен Олег Барциц, главой минобороны — Владимир Ануа, а МВД возглавит Роберт Киут, он же назначен вице-премьером. Помимо него, в числе вице-премьеров Тарас Хагба, Вараздат Миносян и Джансух Нанба.

Ранее, 3 апреля, Гунба назначил премьер-министром республики Владимира Делбу. Отмечалось, что президент принял отставку кабинета министров.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля поздравил Бадру Гунбу с вступлением в должность главы Абхазии. Он назвал народы РФ и Абхазии братскими и подчеркнул, что их связывает общая история.