Владимир Делба назначен премьер-министром Абхазии
Президент Абхазии Бадра Гунба 3 апреля назначил премьер-министром республики Владимира Делбу, подписав соответствующий указ.
«Премьер-министр представит главе государства предложения по персональному составу правительства», — пишет Sputnik Абхазия.
Также отмечается, что президент принял отставку кабинета министров.
3 марта Гунба принял отставку премьер-министра Валерия Бганбы и назначил Делбу исполняющим обязанности.
2 апреля президент РФ Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с вступлением в должность главы Абхазии. Он назвал народы РФ и Абхазии братскими и подчеркнул, что их связывает общая история.