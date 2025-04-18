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СМИ узнали о требовании Ираном гарантий от США о невыходе из ядерной сделки

Reuters: Ирану необходимы гарантии, что США не выйдут из новой ядерной сделки
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Фото: Organización de Energía Atómica de Irán vía AP
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Иран примет некоторые ограничения на обогащение урана только при наличии гарантий, что президент США Дональд Трамп больше не откажется от ядерной сделки. Об этом 18 апреля сообщает Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

Стороны намерены провести второй раунд переговоров 19 апреля в Риме, через неделю после первого раунда переговоров в Омане, который обе стороны — США и Иран — охарактеризовали как позитивный.

Уточняется, что республика будет действовать исключительно в соответствии с позицией верховного лидера страны Али Хаменеи.

«Иран никогда не согласится ликвидировать свои центрифуги для обогащения урана, а также полностью прекратить данный процесс или сократить количество хранящегося обогащенного урана до уровня ниже того, на который он согласился в рамках сделки 2015 года», — приводит слова чиновника агентство.

Кроме того, Тегеран не намерен обсуждать свою ракетную программу, которую считает выходящей за рамки ядерной сделки, добавил собеседник Reuters.

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Первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам завершился в Омане 12 апреля. В ходе встречи министр иностранных дел Ирана и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в присутствии главы МИД Омана обменялись позициями своих правительств по данным вопросам. По завершении встречи Тегеран сообщил о продолжении переговоров через неделю.

Позднее, 18 апреля, глава МИД Ирана Аббас Аракчи, отвечая на вопрос «Известий», заявил, что в настоящее время ситуация в переговорах по ядерной программе сложилась так, что Исламская Республика не может вести прямые переговоры с оппонентами из-за поступающих угроз с американской стороны.

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