ЕС отложил принятие ограничительных мер против американских IT-корпораций

Европейский союз (ЕС) принял решение отложить введение ограничительных мер в отношении американских компаний Apple и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), чтобы не обострять отношения с Белым домом на фоне переговоров о новом торговом соглашении. Об этом 18 апреля сообщила газета Wall Street Journal (WSJ).

«Европейский союз недавно отложил введение санкций в отношении Apple и Meta Platforms, временно избегая конфликта с администрацией [президента США Дональда] Трампа в ту неделю, когда блок активизировал свои усилия по заключению торговой сделки с США», — сказано в материале издания.

Как уточняет газета, изначально Европейская комиссия планировала направить Apple и Meta предписания об устранении нарушений закона о цифровых рынках ЕС во вторник и оповестила как минимум одну из корпораций. Издание отмечает, что Брюссель может обязать компании выплатить денежные штрафы.

Указывается, что точные сроки принятия ограничительных мер в отношении Apple и Meta еще не названы. Однако о них, вероятно, станет известно в скором времени, пишет газета.

Ранее, 14 ноября 2024 года, ЕК оштрафовала американскую корпорацию Meta почти на €800 млн за нарушение правил конкуренции в рекламе в принадлежащей ей социальной сети Facebook (запрещена в России). Еврокомиссия выяснила, что корпорация злоупотребила своим положением в нарушение ст. 102 договора о функционировании Европейского союза.