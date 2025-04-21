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Объем закупок Москвы у малого бизнеса превысил 106 млрд рублей

Заммэра Багреева: объем закупок у СМП составил 106 млрд рублей в 2025 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Объем закупок Москвы у субъектов малого предпринимательства (СМП) составил 106 млрд рублей в первом квартале 2025 года. Об этом 18 апреля «Известиям» рассказала заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В первом квартале 2025 года московские заказчики подписали с субъектами СМП договоры на сумму 106,1 млрд рублей. Это на 26% больше января—марта прошлого года, когда сумма заключенных с малым бизнесом контрактов составила 84,1 млрд рублей. Чаще всего город закупал у СМП услуги по обустройству общественных пространств, лекарственные препараты, работы по ремонту зданий и сооружений, обслуживанию инженерных и информационных систем», — сказала она.

По словам Багреевой, правительство Москвы регулярно совершенствует систему городских закупок, что облегчает заключение контрактов со столицей для небольших компаний. Так, с 2022 года все закупки объемом до 20 млн рублей заказчики из Москвы проводят исключительно среди СМП, при этом срок оплаты по контрактам был сокращен с 15 до семи дней.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что столица активно развивает сотрудничество с субъектами малого предпринимательства в сфере государственного заказа. За последние 20 лет общая сумма соответствующих контрактов превысила 3 трлн рублей, подчеркнул он.

«Объем госзакупок Москвы среди СМП вырос более чем в 100 раз — почти до 640 млрд рублей в 2024 году, что составляет 16% от всех таких сделок с малым бизнесом в Российской Федерации. Через госконтракты предприниматели получают возможность находить заказчиков и расширять географию продаж — участвовать в таких процедурах могут поставщики не только из Москвы, но и из других регионов страны», — добавил Пуртов.

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7 марта в корпорации МСП рассказали «Известиям», что в 2024 году малый и средний бизнес в России привлек рекордные 1,18 трлн рублей благодаря государственной поддержке через Национальную гарантийную систему.

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