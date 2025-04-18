Приготовившийся к аварийной посадке самолет успешно приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, запросивший аварийную посадку, успешно приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом 18 апреля сообщил источник «Известий».
Борт следовал из Санкт-Петербурга в Москву.
Ранее сообщалось, что при попытке посадки у лайнера вышла только передняя стойка шасси.
10 апреля пассажирский самолет, который следовал из Москвы в индонезийский Денпасар, экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево. По данным авиакомпании «Аэрофлот», командир воздушного судна данного рейса принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолета.