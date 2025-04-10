Самолет маршрута Москва - Денпасар экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево

Пассажирский самолет, который следовал из Москвы в индонезийский Денпасар, готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом 10 апреля сообщил источник «Известий».

«Борт на взлетно-посадочной полосе ожидают экстренные службы», — рассказал источник.

На данный момент пассажирский Airbus успешно приземлился на территории аэропорта.

По данным авиакомпании «Аэрофлот», командир воздушного судна данного рейса принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолета, не связанной с двигателями. Посадка выполнена в штатном режиме в 18:10 мск. Принято решение о выполнении рейса на резервном самолете.

Ранее, 29 марта, самолет с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Гагарин в Саратове из-за неисправности. Уточнялось, что самолет приземлился успешно, не получив повреждений, а пассажиры не пострадали.