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Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное

Отца убитых в Канске троих детей арестовали на два месяца
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Канске Красноярского края произошло убийство троих детей, из которых самому старшему было восемь лет. Их мать призналась, что задушила дочь и зарубила топором двух сыновей. После ее ареста полиция также задержала отца детей, подозреваемого в истязании еще одного оставшегося в живых ребенка, и инспектора по делам несовершеннолетних. Что известно о громком преступлении — в материале «Известий».

Что известно об убийстве

• О громком убийстве в Канске стало известно 14 апреля. 29-летняя женщина задушила четырехлетнюю дочь и зарубила топором двух сыновей. Одному из них было восемь лет, другому — семь месяцев. Все они проживали в частном секторе и занимали одну из четырех квартир в деревянном доме.

• У женщины остался один семилетний сын. В момент преступления он был в школе. Когда ребенок вернулся домой, он увидел последствия расправы со своими братьями и сестрой. Мать отвела его к своим родителям и рассказала им о том, что сделала. После этого к ним домой приехал дедушка, он обнаружил тела внуков с рублеными ранами разных частей тела. Голова самого младшего из них была полностью отделена и находилась в серванте.

• Известно, что в момент преступления женщина была трезвой. Однако она с 2019 года состояла на учете в психоневрологическом диспансере, ей был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения». Признаки нездорового поведения появились у женщины незадолго до родов, когда она была госпитализирована для сохранения беременности. Официально девушка не была трудоустроена и была домохозяйкой. За три недели до убийства она стала пропадать из дома по ночам, объясняя это усталостью.

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• В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более малолетних детей с особой жестокостью»). Хотя по этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения, для женщин срок ограничен 20 годами лишения свободы. Для признания виновной женщина должна будет быть признана вменяемой. Сейчас она находится в СИЗО, суд арестовал ее на два месяца.

Кто еще задержан

• Тот факт, что семья была неблагополучной и требовала к себе повышенного внимания, был известен задолго до тройного убийства. В октябре 2024 года учитель в школе обнаружил у семилетнего мальчика травмы на теле и сообщил об этом. Выяснилось, что ребенка избивал отец. Семья была поставлена на учет, который был поручен старшему инспектору по делам несовершеннолетних Канска.

• Однако при расследовании убийства было обнаружено, что инспектор не провела сбор необходимых материалов, не организовала беседу с образовательным и медицинскими учреждениями, а также не установила психическое заболевание у матери. С прошлого октября инспектор один раз встретилась с отцом детей и один раз посетила их дома.

• В результате было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 4 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц»). Старший инспектор по делам несовершеннолетних была задержана, ей грозит лишение свободы до пяти лет с запретом занимать определенные должности до трех лет. Суд оставил ее на свободе, установив ей запрет определенных действий до конца расследования.

• Задержан и отец детей. Ему предъявлены обвинения в истязании выжившего семилетнего мальчика. Следствие установило, что мужчина систематически избивал ребенка с лета 2018 года, то есть почти на протяжении всей его недолгой жизни. Когда ребенку было три года, отец сломал ему нос.

• В настоящее время мужчина арестован на два месяца. На заседании суда по избранию меры пресечения он заявил, что не будет обжаловать решение и считает его справедливым. Он также рассказал, что избивал жену за то, что та не кормила вовремя их детей.

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